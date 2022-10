Paola Egonu torna a parlare dopo lo sfogo: “potrei prendermi una pausa dalla Nazionale”

SportFair

La Nazionale italiana di volley ha chiuso il Mondiale con la medaglia di bronzo, le azzurre si sono classificate al terzo posto alle spalle di Serbia e Brasile. La vittoria nella finale per il terzo e quarto posto contro gli USA è stata netta, l’italia ha vinto con il punteggio di 3-0. La partita è salita alla ribalta anche per lo sfogo di Paola Egonu al termine di match.

“Mi hanno chiesto anche se fossi italiana…questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire”, ha detto ripresa da un cellulare. Poi le dichiarazioni ai giornalisti: “sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla nazionale, non dico però di lasciarla. L’azzurro? Per ora non si sa, la prossima estate si vedrà”. E sulla frase razzista che le sarebbe stata indirizzata: “dovete chiedere a chi l’ha detto”.