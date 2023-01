Caso Giorgi, la dottoressa: “ho finto di vaccinare tutta la famiglia”

SportFair

Sono arrivate nuove rivelazioni dagli interrogatori di Daniela Grillone Tecioiu, la dottoressa vicentina arrestata con l’accusa di aver finto di vaccinare centinaia di persone, tra cui la tennista Camila Giorgi e parte della famiglia. Secondo quanto riporta ‘Il Corriere del Veneto‘ il medico avrebbe ammesso che alla Giorgi e ai familiari non sono stati somministrati i vaccini anti-Covid.

“La famiglia Giorgi è in cura da molto tempo presso di me… in particolare Camila soffriva del cosiddetto “gomito del tennista”. Poco prima dell’inizio dell’estate Camila era venuta chiedendo la possibilità di ottenere delle false attestazioni di tutti i vaccini obbligatori, nonché del vaccino Covid”, si legge nei verbali.

La dottoressa fissa degli appuntamenti “per l’estate e per l’autunno. Posso confermare con assoluta certezza che nessuno dei vaccini nei confronti della famiglia Giorgi sono stati effettivamente somministrati. In quel caso non ho ricevuto alcun pagamento”.