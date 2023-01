Camila Giorgi è in Australia, la decisione dopo il ‘caso vaccino’

SportFair

Camila Giorgi è atterrata in Australia e si prepara a scendere in campo per l’inizio della stagione. La numero 66 del ranking Wta è pronta all’esordio del 2023 e torna a giocare da protagonista dopo le ultime polemiche. L’azzurra inizierà dal torneo Wta 500 Adelaide 2, prima le qualificazioni e poi eventualmente il tabelllone principale.

Nelle ultime settimane era scoppiato un caso che aveva coinvolto la tennista italiana. La sua partecipazione al torneo era a rischio dopo il caso delle presunte false vaccinazioni. La tennista è stata accusata per falso ideologico a seguito di una indagine della squadra mobile di Vicenza.

Camila Giorgi ha postato su Instagram una foto con Adelaide sullo sfondo. L’azzurra è pronta all’esordio al torneo, l’arrivo in Australia non ha registrato colpi di scena e non si è verificato nessun problema di ingesso.