“Pronte a tatuarci quella cosa…” la promessa delle mogli argentine | FOTO

Si avvicina sempre di più la partita tra Argentina e Francia, ultimo atto del Mondiale in Qatar 2022. E’ stata una competizione bellissima tra grandi sorprese e squadre di grandissimo talento. La squadra di Deschamps è stata protagonista di un percorso di altissimo livello, si tratta di un gruppo formato da calciatori di talento. La stella è sicuramente Mbappé, poi campioni in ogni reparto.

L’Argentina si affida a Leo Messi. L’attaccante del Psg si è messo in mostra, il rendimento al Mondiale è stato eccezionale. Dopo il passo falso all’esordio contro l’Arabia Saudita, l’Albiceleste non ha sbagliato più un colpo, trascinata proprio dall’ex Barcellona.

La promessa delle mogli dei calciatori argentini

Si preannuncia spettacolo anche tra… Wags. In particolar modo le mogli dei calciatori argentini sono pronte a scatenarsi per l’Albiceleste. Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo‘, prima della semifinale contro la Croazia, mogli e fidanzate si sono ritrovate in un ristorante di Doha.

I dettagli sulla ‘promessa’ sono stati svelati da Muri Lopez, compagna di Lisandro Martinez: “a cena è venuto fuori che se tutto andrà bene, ci faremo tutte un tatuaggio per ricordare questo momento storico. Non abbiamo deciso l’oggetto del tatuaggio, è iniziato un dibattito perché alcune volevano ‘quella cosa’ altri la data, altri una scritta in arabo. C’erano varie idee”. Quella ‘cosa’ è riferita alla Coppa, che non viene nominata per scaramanzia.

Le Wags dell’Argentina sono bellissime. La più famosa è Antonella Roccuzzo, moglie di Leo Messi. E’ molto seguita anche Oriana Sabatini, la compagna di Paulo Dybala. L’attaccante della Roma non è stato molto preso in considerazione dall’allenatore Scaloni.

Emilia Ferrero è la fidanzata di Julian Alvarez, grande protagonista delle ultime partite. Agustina Gandolfo è sempre al fianco di Lautaro Martinez. La fidanzata di De Paul è Tini Stoessel, la moglie del Papu Gomez è Linda Raff. Poi la compagna di Enzo Fernandez e la moglie di Di Maria.