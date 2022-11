Mondiali Qatar 2022, cantanti famose e imprenditrici: le Wags dell’Argentina

SportFair

I Mondiali di calcio del Qatar 2022 sono ufficialmente iniziati e stanno piano piano entrando nel vivo. Dopo la cerimonia di apertura di due giorni fa e la sfida inaugurale tra Qatar ed Ecuador, piano piano anche le big stanno scendendo in campo, regalando spettacolo ed emozioni.

Questa mattina è il turno dell’Argentina di Leo Messi. La squadra albiceleste avrà tutto il supporto non solo dei tifosissimi, ma anche delle famiglie dei calciatori, con le Wags che attireranno sicuramente l’attenzione in tribuna. Cantanti, modelle e tanto altro, le fidanzate, mogli e compagne dei calciatori dell’Argentina fanno impazzire i tifosi.

Le Wags dell’Argentina

Sabrina Di Marzo – Moglie Angel Correa: è un’influencer ed è famosa per essere la fidanzata dell’attaccante dell’Atletico. Ha dovuto fare un duro lavoro dietro le quinte per guadagnare la celebrità. Ama allenarsi duramente ed essere sempre aggiornata sulle ultime tendenze di moda. I due hanno due bambine.

Antonella Roccuzzo – Moglie Leo Messi: argentina anche lei, era amica d’infanzia di Lionel Messi. Antonella Roccuzzo è nata il 26 febbraio 1988 a Rosario, in Argentina: suo padre Jose Roccuzzo era un uomo d’affari di professione, mentre la madre Patricia Roccuzzo Blanko era una casalinga. Ha completato la sua laurea presso l’Università di Rosario.

Dopo essersi frequentati per quasi nove anni, Messi e Antonella hanno finalmente deciso di sposarsi il 30 giugno 2017 all’Hotel City Center di Rosario davanti a 250 ospiti. Hanno tre figli insieme, Thiago, nato il 2 novembre 2012, seguito da Mateo, nato l’11 settembre 2015, e Ciro il 10 marzo 2018.

Oriana Sabatini – Fidanzata Dybala: proveniente da una ricca famiglia argentina, Oriana Sabatini ha realizzato imprese incredibili nel settore della moda e della recitazione. Nel 2017, la bellezza argentina ha deciso di intraprendere un percorso di carriera diverso, diventando una cantante.

Emilia Ferrero – Fidanzata Julian Alvarez: è una 22enne che condivide con Alvarez la passione per lo sport in quanto insegnante di educazione fisica. La giovane è piuttosto attiva sui social ed entrambi non hanno esitato a postare la loro relazione sui rispettivi account.

Agustina Gandolfo – Fidanzata Lautaro Martinez: i due si sono conosciuti nel 2018 grazie all’aiuto di Wanda Nara, ex moglie di Mauro Icardi. I due si sono innamorati e hanno presto iniziato una relazione, dalla quale è nata anche una splendida bambina. Sensuale e affascinante, Agustina è un’imprenditrice.

Jorgelina Cardoso – Moglie Di Maria: nata l’11 luglio 1982, ha sette anni più di Di Maria. Jorgelina è una casalinga a tempo pieno. Jorgelina svolge anche un ruolo significativo nel prendere importanti decisioni di carriera per Di Maria. Jorgelina e Di Maria stanno insieme da tanto tempo. Si sono incontrati più di dieci anni fa. Si sono sposati nel 2011 e hanno due splendide figlie.

Yesi Frias – Fidanzata Exequiel Palacios

Valentina Cervantes – Compagna Enzo Fernandez

Linda Raff – Moglie Papu Gomez: donna forte e determinata che ha costruito un’attività da zero. Linda era appassionata di costruire imprese. Ha deciso di dare alla sua passione un percorso e ha creato un’attività NFT chiamata SHIRTUM. Anche suo marito l’ha aiutata in ogni modo possibile. La sua azienda crea, commercializza e vende NFT basati su persone sportive. La visione di Linda ha reso l’azienda un successo totale, ma ha ancora molto lavoro da fare per portare il suo marchio a livelli significativi. La bellezza argentina possiede anche un Perform Sport Medical Center e un ristorante in Argentina. Linda è anche una star di Instagram.

Oltre a possedere un’attività, fa servizi fotografici nel tempo libero. Le piace il ruolo, ed è per questo che la mantiene motivata e felice. Il suo incredibile senso della moda, unito al suo fascino e alla sua bellezza, è diventato un enorme successo su Instagram, dove ha guadagnato migliaia di follower. I due si sono incontrati nel 2011, quando lui giocava all’Atalanta e da quel momento non si sono mai separati: hanno 3 figli.

Tini Stoessel – Fidanzata Rodrigo De Paul: famosissima cantante argentina, Tinì è nota anche per il suo ruolo nella serie tv per ragazzi Violetta. I due sono finiti sotto i riflettori questa estate, uscendo allo scoperto, ma sembra che siani in crisi. C’è chi afferma che si siano addirittura lasciati, ma che aspetteranno la fine dei Mondiali del Qatar per annunciare la rottura.