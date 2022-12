Brutto gesto del Dibu Martinez: il portiere dell’Argentina spiega il motivo

SportFair

L’Argentina è la squadra campione del mondo 2022. L’Albiceleste ha vinto ieri pomeriggio ai rigori contro la Francia nella finalissima dei Mondiali del Qatar.

Non sono mancate le polemiche per alcuni atteggiamenti sgradevoli. Dibu Martinez, portiere dell’Argentina, ha fatto parlare di sè per il suo gesto dopo aver ricevuto il premio di miglior portiere della rassegna iridata.

Il portiere argentino ha portato il premio, un guanto d’oro, all’inguine, rivolgendosi alle tribune dello stadio.

Il motivo del gesto di Martinez

Dopo la vittoria Martinez ha spiegato il motivo del suo gesto: “l‘ho fatto perché i francesi mi hanno fischiato. L’orgoglio non funziona con me“, ha chiarito alla radio argentina La Red .

Durante i festeggiamenti nello spogliatoio, poi, Martinez ha lanciato una frecciata a Mbappè: “un minuto di silenzio… per Mbappé che è morto“, ha punto il giocatore dell’Aston Villa, che però, dal calciatore francese, ha preso un totale di 4 gol, tre durante la partita e uno ai rigori.