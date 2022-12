Emiliano Martinez e Deschamps, gesti da condannare in Argentina-Francia

SportFair

Continua la festa dell’Argentina, l’Albiceleste è campione del Mondo. Si è concluso il Mondiale in Qatar 2022, l’ultimo atto contro la Francia è stato emozionante. Nella prima parte molto meglio la squadra di Scaloni che scappa con il calcio di rigore trasformato da Leo Messi e il raddoppio di Di Maria.

La Francia non sembra avere la forza di reagire, poi la doppietta nel finale di Mbappé. Si va ai supplementari, l’Albiceleste scappa con Messi, poi ancora Mbappé per il definitivo 3-3. Ai calci di rigore decisivo penalty trasformato da Montiel.

Il gesto di Deschamps

Durante il match si sono registrati anche episodi da condannare. Il gol del 2-2 di Mbappé ha scatenato la reazione di Deschamps, il Ct della Francia ha perso la testa. L’allenatore si è infuriato contro la panchina dell’Argentina: “stai muto”, la frase del tecnico con tanto di indice davanti alla bocca.

Il gesto di Emiliano Martinez

Il portiere Emiliano Martinez è stato un grandissimo protagonista del percorso dell’Argentina, proprio nel finale si è registrato uno scivolone. L’estremo difensore è stato premiato con il guanto d’oro come miglior portiere del torneo. Martinez è stato protagonista in negativo, il guanto è stato utilizzato per un gesto poco elegante.