L’Argentina è campione del Mondo! Messi trascina l’Albiceleste nella finale più bella di sempre

L’Argentina è campione del Mondo, trionfo per Messi e compagni. Si è conclusa la finale del Mondiale in Qatar 2022, è stata una partita entusiasmante. L’Argentina è campione del Mondo, si tratta del terzo trionfo della sua storia: dopo il 1978 e il 1986 è arrivato il successo in Qatar 2022.

Tutto è cambiato dopo il clamoroso ko all’esordio contro l’Arabia Saudita, poi i successi contro Messico e Polonia. Agli ottavi di finale la vittoria contro l’Australia, ai quarti contro l’Olanda, in semifinale contro la Croazia.

Sorpresa nella formazione dell’Argentina, in campo dal primo minuto Di Maria. A completare il reparto avanzato Messi e Alvarez. La Francia risponde con Dembele, Giroud e Mbappé. Nel primo tempo è dominio dell’Argentina, la Francia non scende in campo. Al 23′ fallo ingenuo di Dembele su Di Maria, dal dischetto non sbaglia il solito Leo Messi.

L’Argentina non si ferma, al 36′ la Pulce lancia un grande contropiede, Di Maria sigla il 2-0. La Francia è alle corde, Deschamps cambia al 40′: in campo Thuram e Kolo Muani per Giroud e Dembele. Nel secondo tempo il tema dell’incontro non cambia, l’Albiceleste è in controllo. Fino all’80’. La gara svolta e Mbappè si conferma un campione: prima il gol su calcio di rigore, poi il pareggio. E’ 2-2.

Si va ai tempi supplementari. Scaloni si gioca la carta Lautaro Martinez, esce Julian Alvarez. Al minuto 109 tiro del ‘Toro’, è Leo Messi a siglare il 3-2. Finita? Macché. Al 117′ calcio di rigore per la Francia, Mbappè non sbaglia per il 3-3. Occasioni clamorose nel finale, si va ai calci di rigore. In gol Mbappé e Messi, due fenomeni. Sbagliano Coman, Tchouameni. Il rigore della vittoria è di Montiel, l’Argentina è campione del Mondo.