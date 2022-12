Messi chiede aiuto a Maradona: il labiale prima dell’ultimo rigore | VIDEO

SportFair

Leo Messi si è confermato il valore aggiunto dell’Argentina, l’attaccante del Psg è stato autore di un rendimento di altissimo livello già dalla fase a gironi del Mondiale in Qatar. Si è dimostrato un calciatore determinante, in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. Continua la festa della squadra di Scaloni, l’ultimo atto contro la Francia si è concluso ai calci di rigore. L’Albiceleste è campione del Mondo.

Avvio strepitoso dell’Albiceleste che si porta in doppio vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Leo Messi e il contropiede micidiale concretizzato da Di Maria. La compagine di Deschamps rientra in partita con la doppietta del solito Mbappé. Ai supplementari il nuovo vantaggio di Messi, poi il definitivo 3-3 ancora del francese. Si va ai calci di rigore, Montiel regala la coppa all’Argentina con il penalty decisivo.

Il gesto di Messi

E’ emerso un retroscena, svelato dai media argentini, sull’ultimo rigore di Montiel. Il difensore del Siviglia prende il pallone per calciare il penalty decisivo, Messi è abbracciato con Lautaro Martinez e Otamendi.

Il video di Messi è da brividi, l’attaccante guarda il cielo e chiede l’aiuto di Maradona: “dai Diego, faglielo segnare”. Montiel non sbaglia e regala la Coppa all’Argentina, Messi cade a terra in ginocchio e viene travolto dai compagni: “siamo campioni del mondo”, la frase urlata dai calciatori.