Cos’è il bisht? Il prezioso mantello indossato da Messi in Qatar

SportFair

E’ l’Argentina la squadra campione del mondo 2022! L’Albiceleste ha conquistato il terzo titolo iridato battendo ieri la Francia ai rigori nella finalissima dei Mondiali del Qatar.

Dopo 36 anni dall’ultimo successo iridato, l’Argentina è in festa per una vittoria speciale, al termine di una partita stellare. Festeggiamenti pazzi dunque per tutti i tifosi, ma anche per i giocatori argentini, tra polemiche e frecciatine.

Non è passata inosservata la ‘vestizione’ di Messi: prima di alzare al cielo la Coppa del Mondo, la Pulce ha ricevuto un indumento nero e oro dall’emiro del Qatar, chiamato bisht. Una sorta di mantello usato per le grandi occasioni.

Nonostante l’importanza di questo capo non sono mancate le polemiche: in tanti hanno criticato questa ‘vestizione’ poichè il mantello indossato dal Messi copriva la maglietta e i colori dell’Argentina.

Cos’è il besht

Si tratta di indumento solitamente indossato anche da ministri e persone importanti del Qatar nel giorno della festa nazionale del paese. Una mantella usata solo dalle famiglie del Qatar per occasioni speciali e importanti . Ad esempio, il padre lo mette su suo figlio quando si sposa. Lo indossa sempre solo l’attuale emiro del Qatar, capo del Paese mediorientale. Un indumento, in bisht, che solitamente viene posto sopra il tub, una sorta di tunica che arriva alla caviglia ed è solitamente a maniche lunghe.