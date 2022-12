L’Argentina in trionfo, la Francia in ginocchio: FOTO e VIDEO della finale

SportFair

L’Argentina in festa, la Francia in lacrime. Si è conclusa la finale del Mondiale in Qatar, trionfo della squadra di Scaloni ai calci di rigore. Il grande protagonista è stato Leo Messi, autore di un rendimento di altissimo livello dalla prima partita. L’ultimo atto è stato da impazzire, la gara si è decisa ai calci di rigore dopo il 3-3 dei tempi supplementari.

Grandissima partenza dell’Argentina che scatta sul doppio vantaggio con i gol di Leo Messi e Di Maria. La Francia torna in partita nel finale grazie alla doppietta di Mbappé. Ai supplementari nuovo vantaggio dell’Albiceleste con Messi, poi il pareggio di Mbappè. Ai rigori decide il penalty di Montiel. Al fischio finale si è scatenata la festa, in campo, sugli spalti e nelle città dell’Argentina. Entusiasmo anche a Napoli, cori per Messi e Maradona. Festa in tante altre città del mondo.

Le reazioni di Argentina e Francia

Messi: “è pazzesco, si è fatto desiderare, ma è la cosa più bella che ci sia – ha detto ai microfoni di Tyc Sports -. Lo desideravo moltissimo. Sapevo che Dio me lo avrebbe dato, avevo questa sensazione. Abbiamo sofferto molto ma ce l’abbiamo fatta. Non vedo l’ora di tornare in Argentina per vedere quanto sarà folle tutto questo”.

“Ovviamente volevo chiudere la mia carriera con questo, non posso chiedere più niente. Grazie a Dio che mi ha dato tutto. Chiudere quasi la mia carriera così, è impressionante. Dopo questo cosa ci sarà? Sono riuscito a vincere la Coppa America, la Coppa del Mondo… Amo il calcio, quello che faccio. Mi piace giocare in Nazionale, questo gruppo, voglio continuare a vivere qualche altra partita da campione del mondo. È il sogno di qualche bambino, sono stato fortunato ad aver vinto tutto e quello che mi mancava è qui”.

Scaloni: “non può essere che abbiamo sofferto così tanto, ma questa squadra è fatta per soffrire e sa reagire a ogni cosa. Sono emozionato e orgoglioso dei miei, dopo tante critiche ora godiamoci il trionfo perché ce lo siamo meritato. Tutto merito dei miei giocatori, sono un gruppo incredibile”.

Grandissima delusione per la Francia, Mbappé disperato al termine del match. Macron: “i Blues ci hanno fatto sognare”. Deschamps: “questo dà ancora più rimpianti, se avessimo incassato il 3-0 non ci sarebbe stato niente da dire. Non abbiamo fatto le cose giuste per un’ora. In seguito, con molto coraggio, energia e qualità, abbiamo spinto l’Argentina al limite. Non abbiamo avuto tutte le nostre forze per motivi diversi, non mi dilungo in spiegazioni. Abbiamo ribaltato una situazione molto compromessa grazie alla qualità e al carattere ma non è bastato”.

I premi

I PREMI INDIVIDUALI DI QATAR 2022

Scarpa d’Oro (capocannoniere): Kylian Mbappé (Francia, 8 gol)

Miglior giovane Under 21: Fernandez (Argentina)

Miglior portiere: Emiliano Martinez (Argentina)

Miglior giocatore: Lionel Messi (Argentina)