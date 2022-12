Wanda Nara senza freni: l’esultanza al gol dell’Argentina | VIDEO

SportFair

E’ grandissimo spettacolo allo Stadio Lusail, sono in campo Argentina e Francia. Si gioca la finale del Mondiale in Qatar, la competizione ha regalato grandissimo spettacolo e il primo tempo è stato sorprendente. La compagine di Scaloni è stata subito in grado di riscattare il ko all’esordio contro l’Arabia Saudita, poi il percorso di altissimo livello. La rosa di Deschamps è formata da campioni in ogni reparto, la stella è Mbappé.

I primi 45 minuti hanno regalato tantissime emozioni. Partenza strepitosa dell’Argentina che si è confermata in un grandissimo momento di forma. In campo a sorpresa Di Maria, lo juventino è stato un grande protagonista.

L’esultanza di Wanda Nara

La partita si sblocca su calcio di rigore, Leo Messi non sbaglia dal dischetto. La Francia non riesce a reagire, la Pulce avvia un contropiede miciadiale e proprio Di Maria sigla il raddoppio. E’ delirio dei tifosi argentini allo stadio, al Lusail presente anche Wanda Nara. L’argentina regala spettacolo, l’esultanza dopo il gol è scatenata.

Negli ultimi mesi Wanda Nara ha fatto discutere anche per le vicende legate alla vita privata. Si è parlato molto della separazione con l’attaccante Mauro Icardi, in più non sono passate inosservate le voci sul rapporto con il rapper L-Gante. Oggi, però, è concentrata solo sull’Argentina, l’obiettivo è quello di alzare la Coppa.