Lele Adani piange in diretta tv: le lacrime per l’Argentina | VIDEO

Tantissime emozioni nella finale Argentina-Francia. E’ andato in archivio il Mondiale in Qatar, è stata una competizione bellissima. Emozioni, gol e sorprese nell’ultimo atto, la gara si è conclusa ai calci di rigore. I tempi supplementari si sono conclusi sul risultato di 3-3, poi le emozioni dei calci di rigore.

Partenza sprint della squadra di Scaloni che si porta in doppio vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Leo Messi, poi il raddoppio di Di Maria. La Francia rientra in partita nel finale con la doppietta di Mbappè.

Si va ai supplementari, Messi riporta in vantaggio l’Argentina, poi ancora Mbappé su rigore. La finale si decide ai calci di rigore, decisivo il gol di Montiel e trionfo dell’Argentina. Si è scatenata la festa di calciatore e tifosi.

Le lacrime di Lele Adani

Non è passata inosservata la reazione di Lele Adani, ex calciatore e protagonista della Rai. La coppia di telecronisti scelta per Francia-Argentina è stata quella formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, il risultato è stato comunque ottimo. Stefano Bizzotto e Lele Adani si sono occupati della finale per il terzo e quarto posto, Marocco-Croazia.

Lele Adani non ha mai nascosto la preferenza per l’Argentina e Leo Messi, le telecronache dell’Albiceleste sono state sempre piene di emozioni. L’ex calciatore si è lasciato andare alle lacrime di gioia su Rai 1. Al rientro in studio è stato sorpreso con gli occhi lucidi e in difficoltà a commentare la partita. Anche prima dei rigori non ha nascosto la sofferenza e la tensione.