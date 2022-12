Argentina-Francia, perchè Lele Adani non commenta la finale dei Mondiali

SportFair

E’ tutto pronto in Qatar per la finalissima dei Mondiali di calcio 2022, che vede sfidarsi in campo Francia e Argentina. Si preannuncia una partita bellissima, con spettacolo assicurato.

Dopo la vittoria di ieri della Croazia sul Marocco, si conoscerà oggi la vincitrice della rassegna iridata e, dunque, il podio completo dei Mondiali del Qatar 2022.

La telecronaca di Francia-Argentina

La Rai è stata protagonista del Mondiale, le telecronache hanno appassionato i telespettatori. E’ stato definito il palinsesto delle finali. La coppia di telecronisti scelta per Francia-Argentina è quella formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Stefano Bizzotto e Lele Adani si occuperanno della finale per il terzo e quarto posto, Marocco-Croazia. Uno brutto colpo per Lele Adani, in grado di entusiasmarsi con le telecronache dell’Argentina e in particolar modo di Leo Messi.

Nulla a che fare con l’amore di Adani per la Pulce: l’enfasi del commentatore, diventato virale in tutto il mondo per le sue reazioni ai gol e alle vittorie dell’Argentina, non è la causa di questa decisione.

La Rai, semplicemente, vuole rispettare le gerarchie e, come deciso ancor rima di conoscerele finaliste della rassegna iridata, lasciare a Rimedio il ruolo di primo telecronista.