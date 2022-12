Tragedia alla festa dell’Argentina: morto tifoso e paura per i calciatori

SportFair

L’Argentina continua a festeggiare la vittoria del Mondiale in Qatar, la squadra di Scaloni ha raggiunto un grandissimo risultato. La finale si è conclusa ai calci di rigore, poi è scoppiata la festa di calciatori e tifosi, si è anche verificata una tragedia.

E’ stata una vittoria meritata per l’Albiceleste, in particolar modo i primi 45 minuti sono stati di altissimo livello. Martinez e compagni sono passati in vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Leo Messi, poi il raddoppio in contropiede di Di Maria. Nel finale la Francia torna in partita con la doppietta di Mbappé.

Ai tempi supplementari l’Argentina torna in vantaggio con Leo Messi, poi il definitivo 3-3 di Mbappé su penalty. Si va ai calci di rigore, è Montiel a regalare la coppa all’Albiceleste. Continua la festa, i tifosi e i calciatori sono sempre più scatenati.

Si è verificata anche una tragedia. Un tifoso si è schiantato con la moto ed è morto, il dramma si è verificato nella città di Bahia Blanca della provincia di Buenos Aires. Il giovane è rimasto strozzato con la bandiera. “Diversi testimoni hanno visto l’uomo, schiantarsi e poi cadere a terra e si sono accorti che aveva la bandiera al collo. Le indagini sono in corso ma l’ipotesi iniziale è che sia morto per asfissia”, fanno sapere le forze dell’ordine.

Paura per i calciatori

Momenti di paura anche per 5 calciatori dell’Argentina: Messi, Paredes, De Paul, Di Maria e Otamendi sono stati sfiorati dai cavi del tram. I riflessi dei calciatori sono stati prontissimi, su indicazioni di De Paul si sono subito abbassati, una frazione di secondo prima dell’impatto.