Festeggiamenti da paura a Buenos Aires: fan in cima all’Obelisco

L’Argentina tutta è in festa per la vittoria dell’Albiceleste ai Mondiali di calcio del Qatar 2022. I calciatori sono arrivati nella loro terra d’origine per festeggiare insieme a tutti i tifosi il successo iridati.

Dall’Argentina intanto arrivano immagini spaventose: diversi tifosi sono riusciti ad accedere all’Obelisco e uno di loro ha addirittura avuto il coraggio di salire in cima allo storico monumento di Buenos Aires, alto 68 metri.

Un fan si è arrampicato in cima rischiando la vita in immagini che hanno scosso le migliaia di persone presenti in Plaza de la República.

Buenos días. #ARG fans celebrated through the night at Obelisco monument in Buenos Aires and some fans climbed all the way up and this one insane human went out the window. LOCURA pic.twitter.com/IcOEDh5Khz

— Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) December 19, 2022