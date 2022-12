L’eredità per la terza moglie e i figli: il patrimonio da record di Pelé

SportFair

Il calcio continua a piangere la morte di Pelé, l’ex calciatore brasiliano aveva 82 anni e non è riuscito a superare i problemi causati dal tumore al colon. Era stata interrotta anche la chemioterapia, le cure infatti non rispondevano più. L’annuncio della morte di Pelé è arrivato direttamente dalla figlia con un messaggio sui social, poi la conferma dall’ospedale.

Il feretro di Pelé sarà trasportato dall’ospedale Israelita ‘Albert Einstein’ direttamente allo stadio, a Santos. I funerali si svolgeranno invece martedì 3 gennaio e saranno preceduti da un corteo per le strade di Santos. La bara del tre volte campione del mondo sarà collocata nel cerchio centrale del campo.

L’eredità di Pelé

Il giornale As ha fatto i conti in tasca in casa Pelé. L’eredità, accumulata nel corso della sua vita, è stimata in cento milioni di dollari e sarebbe frutto dei guadagni realizzati dopo il ritiro attraverso sponsorizzazioni, partecipazioni a eventi e investimenti. Secondo il portale “Celebrity Net Worth”, il patrimonio netto della stella brasiliana supera, invece, i cento milioni di dollari. Tra gli eredi del campione brasiliano ci sono la terza moglie Marcia Aoki, imprenditrice di 56 anni, e i suoi sette figli.

O Rei ha investito i suoi risparmi nel settore immobiliare. “Non sono diventato ricco con il calcio come fanno i giocatori di oggi. Guadagnavo con la pubblicità quando ho smesso di giocare, ma non ho mai voluto pubblicizzare tabacco, alcol, politica e religione”, aveva raccontato in alcune interviste.