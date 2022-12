Il calcio saluta Pelé: veglia funebre, funerale e tre giorni di lutto in Brasile

SportFair

Continuano ad arrivare tanti messaggi di cordoglio per Pelé, è morto uno dei calciatori più forte della storia del calcio. Il brasiliano lottava contro un tumore al colon e si era diffuso anche a polmoni e fegato. Era stata interrotta anche la chemioterapia, le cure infatti non rispondevano più. L’annuncio della morte di Pelé è arrivato direttamente dalla figlia con un messaggio sui social: “tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente Riposa in pace”.

“Con rammarico annunciamo la morte oggi di Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Il decesso è avvenuto per il cedimento di più organi, conseguente alla progressione del cancro al colon associato alla sua condizione medica precedente. L’ospedale Israelita Albert Einstein si unisce al dolore della famiglia e di tutti coloro che soffrono per la perdita del nostro caro Re del Calcio“, è il messaggio dall’ospedale.

Il funerale e il lutto in Brasile

Il feretro di Pelé sarà trasportato dall’ospedale Israelita ‘Albert Einstein’ direttamente allo stadio, a Santos. I funerali si svolgeranno invece martedì 3 gennaio e saranno preceduti da un corteo per le strade di Santos. La bara del tre volte campione del mondo sarà collocata nel cerchio centrale del campo.

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha decretato tre giorni di lutto in Brasile in un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. “Viene decretato il lutto ufficiale in tutto il Paese, segno di rispetto dopo la morte di Edson Arantes do Nascimento”.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha voluto dedicare un messaggio per la morte di Pelé: “per uno sport che unisce il mondo come nessun altro, l’ascesa di Pelé da umili origini a leggenda del calcio è una storia di ciò che è possibile”.