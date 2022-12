I numeri da record di Pelé: i gol realizzati in carriera

SportFair

E’ morto Pelé, il 2022 del calcio si chiude con un’altra brutta notizia. E’ stato uno dei calciatori più forti della storia del calcio, lottava da tempo contro un brutto tumore al colon e negli ultimi giorni le sue condizioni di salute erano peggiorate moltissimo.

Definito O Rei, da calciatore ha legato la sua carriera soprattutto al Santos. Tanti i trionfi con la maglia del club brasiliano: dieci volte il campionato Paulista, quattro il Torneo Rio-San Paolo, sei il Campeonato Brasileiro Série A e cinque la Taça Brasil, oltre a due edizioni della Copa Libertadores, due della Coppa Intercontinentale e la prima edizione della Supercoppa dei Campioni Intercontinentali.

Negli ultimi anni della carriera si è trasferito negli Stati Uniti, conquistando un Campionato NASL con i New York Cosmos. E’ stato un punto di riferimento anche della Nazionale brasiliana.

Il numero di gol

Pelè è stato l’unico ad aver vinto tre Mondiali: con il Brasile ha trionfato nel 1958, nel 1962 e nel 1970. Incredibile anche il numero dei gol realizzati in carriera: secondo la FIFA sono 1281 in 1363 partite disputate. Il conto dei gol, però, cambia in relazione alle fonti. In gare ufficiali ha messo a segno ben 757 reti in 816 incontri disputati.