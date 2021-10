Europei di ciclismo, è medaglia anche nell’omnium femminile: Rachele Barbieri è di bronzo, quarta gioia per l’Italia

SportFair

E’ ancora festa per l’Italia agli Europei di ciclismo. Momento magico per gli azzurri che hanno conquistato un’altra medaglia. Dopo quelle di Letizia Paternoster (argento), quella nell’inseguimento femminile (argento) e Jonathan Milan (oro), è arrivata anche quella di Rachele Barbieri.

Dopo un inizio tranquillo in quarta posizione, la ciclista italiana ha recuperato posizioni fino a portarsi al secondo posto. E’ stato un testa a testa con la francese Berteau per secondo e terzo posto. Alla fine l’italiana si è aggiudicata il terzo posto. Oro per la britannica Katie Archibald.