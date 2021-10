Europei di ciclismo, Letizia Paternoster è d’argento: grande prestazione nella gara a eliminazione [VIDEO]

SportFair

Un’altra grande gioia per l’Italia, questa volta arriva dal ciclismo. Prima medaglia per gli azzurri agli Europei di ciclismo su pista, in svolgimento a Grenchen in Svizzera. Letizia Paternoster ha conquistato l’argento nell’elimination race. Si tratta di un grandissimo risultato per la classe 1999 che si è classificata al secondo posto alle spalle della francese Fortin.

Tutta la Francia si conferma in grande forma, ma gli applausi sono per Letizia Paternoster. Bella gara per la ciclista italiana, a cui è mancato solo il guizzo nel finale. Terzo posto per la britannica Evans.