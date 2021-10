Ciclismo su pista, Jonathan Milan è un fulmine: oro agli Europei, Gonov annientato

SportFair

Un’altra medaglia per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista. Ottimo momento degli azzurri che continuano a togliersi tante soddisfazioni. Dopo l’argento di Letizia Paternoster e quello nell’inseguimento femminile, è arrivata un’altra impresa da Jonathan Milan.

Nella sfida per il terzo posto bronzo per lo svizzero Imhof che ha avuto la meglio di Thomas. Nella sfida per l’oro si sono affrontati Milan e il russo Gonov. Grandissima prestazione del ciclista italiano che ha dominato già dall’inizio. Jonathan Milan ha conquistato la vittoria addirittura doppiando l’avversario. E’ la prima medaglia d’oro per l’Italia.