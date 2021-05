Giro d’Italia 2021, Bernal fatica ma resta saldamente al comando: la classifica generale dopo la 17ª tappa

La classifica generale dopo la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2021 vede al comando ancora Egan Bernal, nonostante la faticaccia degli ultimi chilometri di gara.

Il colombiano tradisce un po’ di sofferenza nella salita di Sega di Ala, riuscendo però a limitare i danni nei confronti dei suoi avversari. Damiano Caruso resta secondo nella generale guadagnando solo 3 secondi, mentre Simon Yates risale in terza posizione a 3’23” dalla Maglia Rosa. Si allontanano invece tutti gli altri, con Joao Almeida che entra in top-ten grazie al secondo posto ottenuto oggi. Decimo infine Giulio Ciccone, nonostante la tremenda caduta che lo ha visto protagonista in discesa insieme a Nibali ed Evenepoel.