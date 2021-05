Daniel Martin show a Sega di Ala, sua la 17ª tappa del Giro d’Italia: Bernal soffre ma resta in Rosa

Daniel Martin vince in solitaria la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2021, l’irlandese si impone sul traguardo di Sega di Ala e diventa così il 102° corridore a conquistare almeno un successo al Tour, alla Vuelta e al Giro.

Il corridore della Israel Start-Up non lascia scampo ai propri rivali, attaccando in salita e volando senza problemi verso un sigillo che alla Corsa Rosa ancora gli mancava. Secondo posto per Joao Almeida e terzo per Simon Yates, che recupera terreno su un Egan Bernal in sorprendente difficoltà. Il colombiano resta in Maglia Rosa ma vede avvicinarsi i suoi avversari, anche se il vantaggio resta al momento piuttosto corposo. Il leader della classifica taglia il traguardo in settima posizione con un ritardo di quasi un minuto da Yates e 3 secondi da Damiano Caruso, quinto oggi davanti a Martinez. Ottavo infine Pedrero, mentre completano la top-ten Pello Bilbao e Bennett.