Giro d’Italia 2021, bruttissima caduta in discesa nella 17ª tappa: coinvolti Nibali e Ciccone [VIDEO]

Una bruttissima caduta, che potrebbe avere conseguenze pesantissime per gli uomini di classifica. Una scivolata che ha coinvolto numerosi corridori, tra cui Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone, Remco Evenepoel e Ghebregzabhier,: tutti finiti a terra in discesa nel tentativo di completare una curva verso destro. La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2021 regala dunque un clamoroso colpo di scena, che potrebbe davvero complicare maledettamente la Corsa Rosa di Ciccone e Nibali, entrambi molto doloranti. Problemi anche per Remco Evenepoel, ripartito nonostante l’arrivo dell’ambulanza sul posto. Ecco il video: