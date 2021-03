“Luna Rossa distrutta e bombardata”, quando la paura del disastro confonde la mente

Luna Rossa sta facendo un capolavoro in America’s Cup al cospetto di Team New Zealand, avversario ostico che ha dimostrato di meritare il titolo di ‘Defender’.

L’equipaggio italiano però ha confermato di poter tenere testa ai campioni neozelandesi dopo 6 regate, andando addirittura due volte in vantaggio prima di essere riacciuffato dai ‘Kiwi’ sul momentaneo 3-3. Un duello pazzesco, etichettato già come il più incerto in 170 anni di storia, durante i quali mai due imbarcazioni si sono equivalse così come sta succedendo nel Golfo di Hauraki. Eppure, nonostante Luna Rossa stia dimostrando tutto il proprio potenziale e la propria forza, i media neozelandesi continuano a commentare un’altra America’s Cup, lanciandosi in commenti assurdi che non rispecchiano l’andamento della sfida.

La paura

Convinti alla vigilia del fatto che Team New Zealand avesse fatto un solo boccone di Luna Rossa, le prime sei regate hanno sconfessato i santoni neozelandesi, che non hanno comunque fatto marcia indietro. La loro attenzione si è soffermata sui distacchi accumulati dai ‘Kiwi’ su Luna Rossa in occasione delle regate vinte, ignorando quelle perse dal Defender. Effettivamente, l’equipaggio italiano ha incassato in gara-4 circa 1’03” di gap e in gara-6 ben 1’41”, ma ciò non toglie che in altre tre regate è stata Luna Rossa a comandare. Un comportamento, quello dei media neozelandesi, dettato dalla paura di una sonora sconfitta, che equivarrebbe a un completo disastro per Team New Zealand. Per questo i giornalisti provano a scacciare i pensieri negativi, tentando in tutti i modi di screditare il capolavoro degli italiani.

Le parole di giornalisti

Tra i giornalisti più agguerriti nell’attaccare Luna Rossa c’è Mark Orams, professore della Auckland University of Technlogy e rinomato esperto di vela, scelto dall’NZ Herald per commentare l’America’s Cup: “questa è come una distruzione… 800 metri di vantaggio. Sembra che Team New Zealand riesca a condurre la barca con grandissima facilità, è in grande sintonia nel farlo”. Più duro Stephen McIvor, uno dei volti televisivi più noti in Nuova Zelanda: “Team New Zealand ha sganciato una bomba su Luna Rossa, venendo distrutta”. Parole che cozzano con il punteggio di 3-3, ma nonostante questo l’equipaggio italiano ha deciso di non rispondere alle accuse, concentrandosi su un’America’s Cup che di giorno in giorno diventa sempre più avvincente.