Team New Zealand fa paura, ma Luna Rossa sta dipingendo un capolavoro: cosa ci ha lasciato la 3ª giornata di America’s Cup

E’ senza dubbio l’America’s Cup più incerta in 170 anni di storia, la sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand non ha al momento una squadra nettamente favorita per la vittoria finale, come dimostra il punteggio di 3-3 dopo sei regate.

Anche la terza giornata di questa finale di Coppa America è caratterizzata da un sostanziale equilibrio, con la barca italiana che scappa avanti in Race-5, prima di essere raggiunta sul pareggio a distanza di qualche ora. Anche stavolta sono state le partenze a determinare il successo, con Luna Rossa brava a gestire il vantaggio accumulato al via nella prima regata di giornata, salvo poi perdere contatto con i ‘Kiwi‘ nel duello successivo.

4 partenze per la vittoria

E’ pressoché chiaro come, fino a questo momento, Luna Rossa abbia compiuto un vero e proprio capolavoro, riuscendo a tenere sul 3-3 una serie in cui il proprio AC75 è leggermente inferiore in termini di velocità a quello degli oceanici. Tuttavia, l’equipaggio guidato dallo skipper Max Sirena ha finora risposto colpo su colpo, anzi ha addirittura guidato la contesa in due occasioni, salvo essere immediatamente riacciuffata dai ‘Kiwi‘. Una situazione positiva per Luna Rossa, che sembra aver trovato la strada giusta per portare a casa l’America’s Cup: servirà vincere 4 partenze per alzare al cielo il trofeo, perché è proprio in quella circostanza che l’imbarcazione italiana dà il meglio di sé. Non sarà ovviamente affatto facile, considerando la velocità di Team New Zealand, ma è senza dubbio questa la chiave per sorprendere i ‘Kiwi’.

Team New Zealand superiore

La differenza tra le due barche non si è finora vista, però Team New Zealand ha dimostrato di essere superiore rispetto a Luna Rossa, soprattutto quando è al comando delle operazioni. Una volta che ‘Te Rehutai‘ prende la testa alla partenza, è pressoché impossibile che venga raggiunta. Al contrario, quando è l’equipaggio italiano a guidare la regata, gli oceanici restano sempre alle calcagna, mettendo pressione agli avversari. Se si fosse trattato di una gara di velocità, non ci sarebbe stata competizione, per fortuna però la vela è anche altro e, proprio in quei fondamentali, Luna Rossa sta costruendo la propria finale. Alla fine dei primi tre giorni di America’s Cup l’equilibrio è regnato sovrano, ma l’equipaggio guidato da Max Sirena non può assolutamente abbassare la guardia nelle prossime regate perché, anche un singolo errore, verrà pagato a caro prezzo al cospetto di un Team New Zealand davvero impressionante.