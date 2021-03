Errori, strategie e difesa: è ancora testa a testa tra Luna Rossa e Team New Zealand

Al largo di Auckland lo spettacolo è ormai assicurato! Per questo motivo decide e decine di barche di spettatori si sono ancorate lungo i confini del campo di regata per assistere da vicino alla 36ª America’s Cup, con l’avvincente sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand. Chi credeva che il defender avrebbe vinto facilmente, a mani basse, aggiudicandosi quasi tutte le regate, si sbaglia. La sfida tra i due equipaggi è ancora in parità: Luna Rossa sta dimostrando, seppur a volte commettendo errori, di saper tener testa alla squadra avversaria. La terza giornata di regate termina ancora una volta in parità: Luna Rossa si è aggiudicata oggi la Race 5, mentre il Team New Zealand ha risposto accorciando le distanze nella Race 6. 3-3 tra le due imbarcazioni

Race 5

Nei minuti precedenti la sequenza di partenza, la velocità media del vento era intorno ai 7-8 nodi, appena sopra la media minima di 6,5 nodi richiesta per le regate. Nel pre-start, dopo una fuga verso il lato destro del box, entrambe le barche si sono trovate in anticipo e costrette a rallentare fino a cadere dai foil. Luna Rossa però è riuscita a restare veloce e sottovento, mentre New Zealand, in una posizione sopravento. era troppo vicino alla linea e ha rallentato troppo. Il risultato è stato che mentre gli italiani hanno fatto una partenza pulita con il timing giusto, i kiwi hanno faticato e sono stati costretti a virare sulla linea verso il lato destro del campo lasciando a Luna Rossa la sinistra, dove per tutta la regata ha soffiato un vento migliore. Pochi minuti dopo la partenza il vantaggio italiano era già di 250 metri. Quando Luna Rossa si è avvicinata al cancello 1, il vantaggio non sembrava sufficiente ad assicurare il risultato, si sono sentiti Spithill e Bruni discutere la tattica per il primo giro di boa.

“Non voglio strambare troppo presto perché voglio dargli fastidio nella parte superiore“, ha affermato Bruni con la volontà di aggiungere problemi ai Kiwi lasciandoli per qualche secondo nell’aria turbolenta. Gli italiani dopo la bolina avevano guadagnato un vantaggio di 32 secondi. Al cancello di poppa la differenza era esattamente la stessa. Questo sembrava suggerire che la velocità delle due barche fosse del tutto simile e che la distanza tra loro era il risultato di un errore alla partenza. Al secondo cancello di bolina gli italiani erano ancora in testa, ma Emirates Team New Zealand era riuscito a recuperare 10 secondi. Al cancello dopo l’ultima bolina i Kiwi avevano ancora una volta recuperato fino ad arrivare a 23 secondi. Luna Rossa si è difesa bene lungo la poppa cedendo qualche secondo e ha vinto con 18 secondi di vantaggio, conquistando la terza vittoria nella 36a America’s Cup.

Race 6

Per gara 6 la brezza è rimasta più o meno la stessa ma la pressione sui difensori è aumentata in modo significativo. Quando Luna Rossa è arrivata in porto, il Team New Zealand non vedeva l’ora di mettersi sulla coda molto rapidamente e ha strambato per iniziare l’inseguimento. Entrambe le barche si sono dirette verso il confine di destra, Luna Rossa ha strambato mentre i Kiwi viravano. La strambata italiana non è stata buona perché l’equipaggio ha faticato a superare una macchia leggera e riprendere la velocità dopo la strambata.

Nel frattempo, il Team New Zealand ha avuto una buona velocità mentre si allontanava dalla posizione nell’angolo in alto a destra nella zona di pre-partenza. Con il conto alla rovescia degli ultimi secondi, i ruoli si sono invertiti dalla prima gara della giornata con i difensori che navigavano 10 nodi più velocemente sull’acqua mentre attraversavano la linea di partenza mentre gli sfidanti lottavano per trovare il ritmo.

A prima vista Peter Burling aveva perfezionato il suo inizio, mentre Jimmy Spithill sembrava aver sbagliato. Eppure c’era un altro potenziale problema in gioco, la brezza. Mentre la velocità minima media del vento era stata raggiunta, la brezza stava diventando più variabile. Adesso stava diventando più facile farsi scoprire.

Al gate 1 Emirates Team New Zealand aveva 51 secondi di vantaggio, una distanza fisica di circa 800 m sull’acqua, un enorme vantaggio per la prima metà del primo giro. Tornare in gara per gli italiani sarebbe stato davvero difficile. Al gate 2 poco era cambiato a parte il vantaggio Kiwi che era leggermente aumentato a 1 minuto e 7 secondi. Alla fine del secondo giro, più o meno lo stesso a 1 minuto e 13 secondi. Al cancello più alto per l’ultima volta i kiwi erano in vantaggio di 1400 m, solo una improvvisa crisi poteva impedire al team New Zealand di conquistare la terza vittoria. Su tutta la linea erano avanti di 1 minuto e 41 secondi. Ma il tempo non interessava, vincere o perdere, questo era tutto ciò che contava. “È stata una buona idea“, ha dichiarato Blair Tuke, il controllore di volo di Emirates Team New Zealand. “Un buon modo per finire un’altra giornata difficile.” “Siamo rimasti intrappolati in una macchia di luce prima della partenza e non siamo riusciti a raggiungere la linea“, ha detto il co-timoniere di Luna Rossa Prada Pirelli, “dopodiché non c’erano molte corsie di passaggio per tornare indietro“.