Il ko di Luna Rossa come l’assassinio di Giulio Cesare: la stampa neozelandese continua a esagerare

La doppia sconfitta subita da Luna Rossa contro Team New Zealand in occasione del Day-5 di questa America’s Cup ha scatenato i media neozelandesi, che non vedevano l’ora di puntare il dito contro l’imbarcazione italiana, perfetta fin qui al cospetto del Defender.

La stampa locali infatti non ha lesinato critiche e accuse nei confronti dell’equipaggio tricolore, dandolo addirittura già per spacciato nonostante i ‘Kiwi‘ debbano vincere ancora due regate prima di alzare le braccia al cielo. La testata ‘Stuff’ non ha usato mezze misure per ‘affondare’ Luna Rossa, paragonando addirittura il doppio ko di oggi all’assassinio di Giulio Cesare: “Team New Zealand colpisce, mentre le Idi di Marzo perseguitano Luna Rossa“.

Il parallelismo

Ci ha pensato lo stesso quotidiano neozelandese a spiegare il paragone effettuato tra la sconfitta di Luna Rossa nel Day-5 dell’America’s Cup e l’assassinio di Giulio Cesare: “il 15 marzo è un giorno significativo nella storia romana, il giorno in cui il regno di Giulio Cesare cessò con un sanguinoso assassinio a Roma. Il 15 marzo 2021 non è stato gentile con la Luna Rossa amata dall’Italia, perché oggi ha subito due pesanti sconfitte in Coppa America ad Auckland, consentendo a Team New Zealand di balzare in vantaggio per 5-3″. Un parallelismo che appare piuttosto esagerato considerando i due avvenimenti, peraltro avvenuti a distanza di due millenni uno dall’altro. Paragonare un momento che ha segnato la storia dell’umanità è stata una scelta tutt’altro che condivisibile, a maggior ragione considerando come Luna Rossa non abbia ancora perso la sfida con Team New Zealand per l’America’s Cup, mancando ancora al Defender due vittorie da conquistare per alzare le braccia al cielo.

Debiti

I media neozelandesi hanno poi proseguito nel loro affondo, portando avanti il parallelismo tra la sconfitta di Luna Rossa nel Day-5 dell’America’s Cup e l’omicidio di Giulio Cesare: “i Kiwi si sono sbarazzati spietatamente in gara-7 e poi hanno mantenuto la calma per sferrare un colpo di pugnale al cuore (così come accaduto a Giulio Cesare) di Luna Rossa in gara-8. Vincere quattro gare, come devono fare ora gli italiani, suona così arduo rispetto a vincerne due. Gli errori sono stati determinanti e Luna Rossa è caduta sulla propria spada. Le Idi Marzo sono conosciute anche come un giorno per pagare i debiti e questo lunedì si è rivelato estremamente costoso per questi italiani”. I neozelandesi si sono ricordati anche di questa scadenza fiscale (fissata il 16 marzo in Italia) per attaccare Luna Rossa, dimostrandosi più preparati sul nostro Paese che sull’America’s Cup in sé. All’equipaggio italiano non resta che zittire la stampa neozelandese e, se dovesse riuscirci, a quel punto la soddisfazione sarebbe ancora maggiore.