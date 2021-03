Match 5 disastroso per Luna Rossa, Team New Zealand ne approfitta e conquista il doppio vantaggio in America’s Cup

Gli italiani sognavano un’impresa in questo quinto match, che finalmente nella notte è riuscito ad andare in scena. Dopo il rinvio di ieri a causa della mancanza di vento, lo spettacolo della 36ª America’s Cup è ricominciato oggi, con condizioni di vento nuovamente adeguate alla competizione. Luna Rossa, però, non è riuscita nell’impresa sognata dagli italiani e, adesso, si trova a due lunghezze dal Team New Zealand, che ha conquistato oggi sia la Race 7 che la Race 8, portandosi sul 5-3. Un problema con un buco di vento è stato fatale per Luna Rossa, che ha dovuto fare i conti con una doppia penalità nella seconda regata di oggi, perdendo tutto il vantaggio accumulato e, anche la sfida.

Ovviamente i giochi ancora non sono chiusi, ma se domani il team Defender dovesse aggiudicarsi entrambe le regate, allora sarà ufficialente il vincitore della competizione. Se, invece, Luna Rossa dovesse riuscire ad aggiudicarsene anche solo una allora tutto sarà rimandato al giorno successivo.

Race 7

Vento instabile alla partenza, intensità tra 9 e 12 nodi, ma numerosi salti di direzione anche di 25 gradi con una fase di 5 minuti. Il panorama era quello di una regata difficile, con un campo da interpretare. Luna Rossa è entrata nel box da sinistra, ed Emirates Team New Zealand si è messa subito in coda per spingere la barca italiana in maniera aggressiva. Nel ritorno verso la linea Jimmy Spithill ha scelto una posizione molto alta e lontana dall’avversario. Le due barche erano in anticipo e nei secondi finali Luna Rossa è scesa in picchiata cercando la velocità. La posizione migliore ha consentito a Luna Rossa di navigare sopravento all’avversario. Peter Burling ha cercato una penalità orzando verso Luna Rossa che ha risposto immediatamente a la sua richiesta non è stata accolta dai giudici.

Dopo appena un minuto e mezzo di gara, gli italiani avevano un vantaggio di 150 metri, navigando alti e in copertura, costretti a virare verso destra. I kiwi hanno espresso una grande velocità, decisamente migliore di quella di Luna Rossa. Al primo cancello entrambe le barche hanno scelto la boa di destra, la distanza tra i due era diventata adesso di soli 50 m, con il Defender che stava mettendo pressione al Challenger.

Luna Rossa al secondo cancello era davanti di 10 secondi e si è diretta a sinistra lasciando i Kiwi a girare intorno alla stessa boa, ma Te Rehutai ha virato verso destra. Quando i due sono tornati insieme con i Kiwi a dritta e Luna Rossa a sinistra, gli italiani sono stati costretti a virare sottovento. Questo ha permesso ai Kiwi di prendere il controllo. Un minuto dopo, Team New Zealand era al comando e superava il terzo cancello con 19 secondi di vantaggio. Al termine della seconda bolina il vantaggio per i kiwi era di 29 secondi. Da quel punto il vantaggio è sempre aumentato per il Team New Zealand, che ha vinto tagliando il traguardo con 58 secondi prima di Luna Rossa.

Race 8

La seconda regata di giornata è stata alquanto folle, con la giuria costretta a togliere un lato, Luna Rossa che ha ricevuto una doppia penalità e il Team New Zealand che recupera ben 8′. Sembra che Luna Rossa non abbia commesso errori, ma che sia purtroppo incappata in un buco di vento che ha fatto cadere la barca dai foil. Dopo il secondo gate gli italiani avevano 4’08 di vantaggio, ma il team Defender è riuscito ad approfittare delle difficoltà del team rivale portandosi presto in vantaggio e aggiudicandosi la sfida.