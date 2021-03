Ossessione America’s Cup, Luna Rossa ‘spia’ Team New Zealand e studia nuove soluzioni

Ci si attendeva un’altra giornata intensa ed emozionante ad Auckland, invece l’assenza di vento ha rinviato il terzo quarto duello tra Luna Rossa e Team New Zealand.

Le due imbarcazioni sono rimaste sul 3-3 dopo lo slittamento delle regate di oggi, rinviate a domani per le condizioni meteo che non avrebbero favorito la sfida nel golfo di Hauraki. Un’occasione per i due equipaggi per mettere a punto nuove strategie in vista delle prossime sfide, lanciando anche qualche occhiata particolare ai rivali.

Spiata

Luna Rossa non è rimasta con le mani in mano, studiando in primis nuove soluzioni per battere New Zealand e anche spiando i ‘Kiwi’ per cercare di anticiparne le mosse. Lo ha ammesso Pietro Sibello, trimmer della barca italiana, ai microfoni della Rai: “abbiamo cercato il vento, ma non lo abbiamo trovato. Capitano giorni in cui non ci assiste. Sembrava più un clima mediterraneo. E’ una giornata in cui pensiamo di aver imparato qualcosa. Durante la giornata di oggi, a causa del rinvio delle regate, abbiamo provato cose nuove per le manovre con vento leggero, abbiamo anche un po’ spiato cosa facevano loro. Durante l’attesa si vede la differenza tra le generazioni. I giovani si mettono subito ad usare i cellulari, noi ‘anziani’ un po’ più tranquilli“. Non è mancato infine un ringraziamento ai tifosi italiani, che stanno facendo sentire il proprio sostegno all’equipaggio di Luna Rossa: “sentiamo l’affetto dall’Italia. Siete tantissimi a soffiare per noi. Lotteremo fino all’ultimo centimetro”.

Il programma dell’America’s Cup

Per via dell’annullamento della giornata di oggi, causato dal poco vento, il calendario della America’s Cup viene dunque modificato. Le regate 7 e 8 sono rinviate a lunedì 15 marzo, con il conseguente slittamento di gara-9 e gara-10 a martedì 16 marzo e le eventuali gara-11 e gara-12 fissate per mercoledì 17 marzo. La bella di spareggio, nel caso in cui ci si dovesse arrivare, è in programma per giovedì 18 marzo. Questa nuova programmazione potrebbe a sua volta subire delle modifiche, Luna Rossa e Team New Zealand dovranno però raggiungere un accordo tra loro per apportare dei cambiamenti alla schedulazione.