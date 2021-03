Poco vento ad Auckland: Luna Rossa e Team New Zealand piegano le vele: giornata annullata

Pochissimo vento ad Auckland, la quarta giornata di regate dell’America’s Cup non può dunque disputarsi. Dopo due ore di attesa, gli organizzatori hanno deciso di rinviare tutto a domani spingendo Luna Rossa e Team New Zealand a piegare le vele e rimanere per altre 24 ore sul 3-3.

Stando a quanto dice il regolamento, deve esserci una media di 6,5 nodi sul campo di regata per cinque minuti di tempo e la boa di bolina deve essere raggiunta in 12 minuti, altrimenti l’annullamento della regata è automatico. Se superata la prima boa in tempo, scatta solo il limite dei 45 minuti complessivi. Luna Rossa e Team New Zealand hanno atteso due ore prima che le regate odierne venissero annullate, fino alla decisione definitiva degli organizzatori che hanno rinviato tutto a domani. Le regate saranno recuperate nella notte di lunedì, con partenza dalle ore 4.

Il nuovo calendario

In seguito all’annullamento della giornata di oggi, il calendario della America’s Cup viene dunque modificato. Le regate 7 e 8 sono rinviate a lunedì 15 marzo, con il conseguente slittamento di gara-9 e gara-10 a martedì 16 marzo e le eventuali gara-11 e gara-12 fissate per mercoledì 17 marzo. La bella di spareggio, nel caso in cui ci si dovesse arrivare, è in programma per giovedì 18 marzo. Questa nuova programmazione potrebbe a sua volta subire delle modifiche, Luna Rossa e Team New Zealand dovranno però raggiungere un accordo tra loro per apportare dei cambiamenti alla schedulazione.

Le parole di Bruni

Durante l’attesa, il co-timoniere di Luna Rossa Francesco Bruni ha commentato la situazione sul campo di regata: “non c’è molto da fare, se non c’è vento bisogna restare calmi e concentrati. Abbiamo una finestra di due ore, quindi è più facile aspettare. Alle Olimpiadi ci sono finestre anche di 6-7 ore. Qui è tutto più breve e quindi più semplice restare concentrati per questo periodo“.

Le parole di Burling

Clima rilassato anche su Team New Zealand, come ammesso da Peter Burling: “non capita spesso di stare così in pace e tranquilli sulla barca. Parliamo di dettagli, ci rilassiamo e parliamo un po’. Nella speranza di poter regatare. Non è un segreto, vogliamo vincere l’America’s Cup e stiamo lavorando sulla barca. C’è ancora tanta strada da fare, siamo in parità e dobbiamo lottare. Vogliamo migliorare ancora con la barca“.