Proseguono le indagini sulla morte di Maradona, facendo venire a galla verità nascoste che ogni giorno di più inguaiano il medico Leopoldo Luque.

Gli audio emersi nelle ultime ore hanno peggiorato la situazione del neurochirurgo che, invece di curare e provare a salvare Diego, lo ha affossato definitivamente portandolo alla morte. Lo si evince anche dall’ultimo video del Pibe girato alcuni giorni prima di morire, in cui appare stanco e appesantito dalle medicine. Una persona irriconoscibile, ben lontana dall’uomo ammirato nel corso degli ultimi decenni.

L’ultimo video

Nelle immagini girate qualche giorno prima della morte di Maradona, l’argentino è seduto a tavola che mangia pastina in brodo, con un cucchiaio nella mano destra e un grissino nella sinistra. Non riesce a parlare bene, accennando a qualche frase davanti al telefonino che l’ex compagna Veronica Ojeda gli piazza davanti al visto. “Sono un po’ ammaccato ma va tutto bene – le parole di Maradona – sai che non mi piacciono le intimità ma quando sono con gente buona esco dalla mia tana“. Dopodiché solo frasi difficilmente comprensibili, con una luce ormai spenta negli occhi che conferma le parole della cuoca: “Diego aveva ormai deciso di lasciarsi andare“.

Ecco il video: