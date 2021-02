Arrivano nuovi e importanti dettagli sull’incidente diFernando Alonso, avvenuto nella giornata di giovedì nei pressi di Lugano.

La polizia cantonale ha diramato una nota in cui ha rivelato i dettagli e la dinamica del sinistro, senza indicarne al momento la responsabilità. Nonostante la notizia sia stata diffusa nel tardo pomeriggio, l’incidente che ha visto coinvolto Alonso si è verificato alle ore 14, quando lo spagnolo è stato colpito da un’auto che stava girando verso il parcheggio di un supermercato.

Donna al volante

La polizia poi ha rivelato altri dettagli sull’incidente di Alonso, confermando come lo spagnolo sia stato centrato da una donna di 42 anni, residente nel luganese. Il pilota del Team Alpine stava superando una fila di vetture ferme, quando la signora lo ha colpito con la fiancata dell’auto nel tentativo di svoltare verso un supermercato. Gli agenti dovranno dunque accertare le responsabilità dell’incidente, valutando chi non abbia rispettato la precedenza nella situazione in questione.

Le parole di Alonso

A distanza di più di 24 ore dall’incidente, Alonso ha voluto tranquillizzare tutti con un post sui social, rispondendo al comunicato del Team Alpine: “grazie per tutti gli auguri, sto bene e non vedo l’ora di affrontare il 2021. Andiamo!”.