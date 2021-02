Sono ore di apprensione per Fernando Alonso, protagonista nella serata di ieri di un incidente che rischia di compromettere l’inizio della sua avventura con il Team Alpine in Formula 1.

Lo spagnolo è stato investito da un’auto mentre si allenava in bici nei pressi di Lugano, un crash tremendo che gli ha procurato alcune fratture facciali, in seguito all’impatto con il suolo. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Alonso stava attraversando una rotonda in via La Santa a Pregassona, quando un’automobile lo ha travolto, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto.

Questione di precedenza

Stando alle prime indiscrezioni, l’incidente di Fernando Alonso dovrebbe essere stato causato dal mancato stop o precedenza, anche se al momento non è chiaro chi dovesse fermarsi. Fatto sta che lo spagnolo ha riportato la perdita di due denti, un taglio al labbro e una sospetta frattura della mandibola. Dopo essere stato trasportato al pronto soccorso e contattata una clinica privata, i medici hanno deciso per il trasferimento in un ospedale di Berna, specializzato nelle operazioni di tipo maxillo-faciale. Oggi Alonso si sottoporrà ad altri accertamenti, a cui seguirà probabilmente un intervento chirurgico alla mascella.