Condizioni Fernando Alonso, intervento riuscito: riposizionata la mascella dello spagnolo

Operazione perfettamente riuscita, mandibola riposizionata e dentatura sistemata. Le condizioni di Fernando Alonso sono notevolmente migliorate rispetto alla serata di ieri, quando lo spagnolo è stato coinvolto in un incidente stradale mentre si allenava in bici nei pressi di Lugano.

Il pilota del Team Alpine, come rivelato da Marca, è stato sottoposto oggi a intervento di chirurgia maxillo-facciale presso l’ospedale di Berna dove è ricoverato. Un’operazione perfettamente riuscita, nel corso del quale i medici hanno prima riposizionato la mascella, fratturata dopo l’incidente, per poi sistemare anche alcuni denti danneggiati dopo il crash.

Tempi di recupero

Le condizioni di Fernando Alonso sono in miglioramento, i medici sono ottimisti sul pronto recupero dello spagnolo, che dovrebbe essere tranquillamente al via del Mondiale 2021 di Formula 1, previsto a fine marzo. Nelle prossime ore se ne saprà di più, intanto Alonso resta ricoverato a Berna in attesa di notizie ufficiali.

Il comunicato del Team Alpine

Il Team Alpine ha aggiornato i propri fan sulle condizioni di Fernando Alonso, pubblicando una nota sui social: “in seguito all’incidente che lo ha visto ieri protagonista, Fernando Alonso è tenuto sotto osservazione in ospedale in Svizzera. I medici hanno scoperto una frattura alla mascella, che hanno ridotto mediante intervento chirurgico perfettamente riuscito. Fernando rimarrà sotto osservazione in ospedale nelle prossime 48 ore. Dopo alcuni giorni di assoluto riposo, riprenderà gli allenamenti in vista della prossima stagione. Il Team Alpine e Fernando Alonso ringraziano per i messaggi di supporto e forniranno ulteriori aggiornamenti quando possibile“.