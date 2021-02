Incidente per Fernando Alonso sulle strade di Lugano, il pilota spagnolo è stato investito mentre si allenava in bicicletta nei pressi della città svizzera.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, che hanno trasportato il due volte campione del mondo in ospedale per sottoporlo ai primi esami radiografici. Secondo le prime indiscrezioni, pare che Alonso abbia riportato una frattura alla mandibola e danni ai denti. Domani verrà trasferito all’ospedale di Berna, dove si sottoporrà a ulteriori accertamenti.

Si teme per il Mondiale

Fernando Alonso si stava allenando in Svizzera per farsi trovare pronto in vista del Mondiale 2021 di Formula 1, che lo vede di nuovo in griglia al volante del Team Alpine (ex Renault) insieme a Esteban Ocon. L’incidente capitatogli in bici oggi potrebbe far saltare l’inizio di stagione a Fernando Alonso, anche se al momento le informazioni sono molto frammentarie. Lo spagnolo al momento vanta 312 GP con 32 vittorie in F1 tra Renault, McLaren e Ferrari.