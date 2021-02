Operazione al polmone per Andrea Cossu, valutati i punti di sanguinamento: le sue condizioni

Filtra ottimismo riguardo le condizioni di Andrea Cossu, ex calciatore e adesso dirigente del Cagliari rimasto coinvolto in un terribile incidente automobilistico, avvenuto nella giornata di sabato.

Nella serata di martedì, i medici hanno operato l’ex giocatore sardo intervenendo con tecnica mini invasiva sul polmone sinistro, con l’obiettivo di valutare i punti di sanguinamento dopo i forti colpi incassati a causa dell’incidente. L’operazione è perfettamente riuscita, le condizioni di Cossu appaiono adesso molto più stabili rispetto al week-end e c’è ottimismo riguardo il recupero.

Le parole di Giulini

Le condizioni di Andrea Cossu non preoccupano affatto Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, che ha rivelato di aver sentito telefonicamente il proprio dirigente, apparso molto tranquillo e in ripresa. Queste le parole del numero uno sardo: “ho sentito Andrea questo pomeriggio, aveva una voce squillante, è un po’ affaticato ma sono sicuro si riprenderà alla grande. Per le ultime gare di campionato sarà con noi allo stadio per dare una mano in più al gruppo“.