Grande paura e apprensione in casa Cagliari per l’incidente occorso ad Andrea Cossu, avvenuto nelle scorse ore. Il dirigente del club sardo è rimasto coinvolto in un sinistro avvenuto sulla Statale 554, a Selargius, riportando gravi ferite che hanno richiesto l’immediato ricovero in ospedale in codice rosso. Distrutta la Porsche su cui viaggiava Cossu, scontratasi con un altro veicolo sulla strada in direzione Cagliari.

Incidente Cossu: le condizioni

L’incidente che ha visto coinvolto Andrea Cossu è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 20 febbraio, il tremendo scontro ha causato al dirigente del Cagliari varie fratture e un forte trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Immediato il ricovero in ospedale, dove Cossu è entrato in codice rosso. Sul posto è intervenuto la Polizia Stradale, che non ha potuto evitare che il traffico andasse in tilt a causa della presenza dei veicoli incidentati sulla carreggiata.

Sfoglia la gallery per vedere le foto dell’incidente