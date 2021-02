Incidente Cossu, quattro cappottamenti e il volo dall’abitacolo: miracolato il dirigente del Cagliari

L’incidente di Andrea Cossu ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi del Cagliari e non solo, il dirigente rossoblù è stato protagonista nella serata di ieri di un clamoroso cappottamento che ha fatto temere il peggio.

Per fortuna, le sue condizioni sono stabili e l’ex giocatore non è in pericolo di vita, come invece si è temuto subito dopo il crash. I medici dell’ospedale Brotzu hanno fatto sapere che non vi sono lesioni del midollo e nemmeno a livello cerebrale, specificando come Cossu “è tuttora ricoverato in rianimazione, stabile ma ancora in prognosi riservata. Sono in corso ulteriori accertamenti diagnostici. Al momento non sono previsti interventi chirurgici“.

LEGGI ANCHE: Tremendo Incidente stradale per Andrea Cossu, gravemente ferito il dirigente del Cagliari: le sue condizioni

La dinamica

In attesa che arrivino ulteriori notizie positive sulle condizioni di Andrea Cossu, la Polizia di Selargius ha provato a ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime indiscrezioni, pare che la vettura abbia percorso 200-300 metri tra erba e asfalto per poi ribaltarsi quattro volte e sbalzare via dall’abitacolo Cossu, che ha strisciato per diversi metri. Non sembra che ci siano al momento altri veicoli coinvolti, comunque per il momento la Polizia ha sequestrato l’auto di Cossu per ulteriori analisi.