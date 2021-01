Il futuro di Lionel Messi è sempre più lontano dal Barcellona, il contratto in scadenza a giugno e le difficoltà economiche del club blaugrana rendono abbastanza certo questo epilogo. I media spagnoli hanno confermato nelle ultime ore come i conti della società catalana versano in profondo rosso, con perdite che superano il miliardo di euro. Difficile, se non impossibile, confermare l’oneroso stipendio di Lionel Messi in queste condizioni, per questo motivo l’unica soluzione pare essere quella dell’addio.

Lezioni di francese

Nel futuro di Lionel Messi dovrebbe esserci il Paris Saint-Germain, una delle poche squadre che possono permettersi l’acquisto dell’attaccante argentino. Una prima conferma è arrivata qualche giorno fa con le parole di Leonardo che ha ammesso di seguire la situazione della Pulce, adesso ecco un altro indizio arrivare dalla Francia. Secondo Canal+, Messi e la famiglia starebbero prendendo lezioni di francese, così da presentarsi pronti in estate alla nuova avventura parigina. Voci sempre più insistenti spingono dunque il ‘Dieci’ verso il PSG, che da poco ha assunto Pochettino come allenatore, manager argentino che Messi in passato ha ammesso di gradire. Gli indizi dunque spingono tutti verso un’unica direzione, il matrimonio tra il PSG e la Pulce stavolta è destinato a celebrarsi.