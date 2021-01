Leo Messi al Paris Saint-Germain è tutt’altro che una suggestione di mercato, presto potrebbe trasformarsi in una trattativa vera e propria, considerando come la Pulce abbia deciso ormai di lasciare il Barcellona.

I rapporti tra l’argentino e il club blaugrana sono ossidati, per questo motivo alla scadenza del suo contratto (fissata a giugno 2021) Leo Messi lascerà la Catalogna. Sulle sue tracce c’è proprio il Paris Saint-Germain, una delle poche squadre al mondo che può permettersi l’ingaggio della Pulce.

Le parole di Leonardo

Sul futuro di Leo Messi al Paris Saint-Germain si è soffermato Leonardo ai microfoni di France Football, aprendo al trasferimento: “i grandi giocatori come Messi saranno sempre nella lista del PSG, anche se questo ovviamente non è il momento di parlarne o di sognare. Siamo seduti al grande tavolo di chi segue da vicino la vicenda. Anzi no, non siamo ancora seduti ma abbiamo un posto riservato. Però sappiamo che nel calcio quattro mesi sono un’eternità, soprattutto in un periodo così. Vedremo cosa accadrà“.