L’espulsione di Messi, arrivata al 120° minuto della finale di Supercoppa Spagnola tra Barcellona e Athletic Bilbao, potrebbe costare cara alla Pulce.

Il ‘Dieci’ ha rifilato un pugno in testa ad un avversario, incassando così il primo rosso in carriera con la maglia blaugrana. Un episodio che non fa onore a Messi, che adesso rischia davvero una pesantissima squalifica.

Espulsione Messi: la squalifica

Stando a quanto riferito da Marca, l’espulsione di Messi potrebbe avere delle conseguenze devastanti per la Pulce. Nel referto, l’arbitro non è stato tenero con il giocatore blaugrana, confermando il pugno a Villalibre: “al minuto 120, il giocatore Messi Cuccittini Lionel Andres (10) è stato espulso per il seguente motivo: ha colpito un avversario con il braccio usando una vigoria spropositata”. Nel caso in cui la condotta di Messi venga considerata aggressiva, l’argentino riceverebbe una squalifica da 4 a 12 partite. In caso contrario salterà da 1 a 3 partite. Ecco il video: