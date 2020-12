La sfida Joshua vs Pulev ha regalato spettacolo ma pochi colpi di scena, un incontro dominato in lungo e in largo dal campione del mondo dei pesi pessimi, riuscito senza problemi a difendere le cinture WBA, WBO, IBF, IBO dall’assalto del bulgaro. Un match piuttosto impari, con il pugile di Sofia andato al tappeto per ben tre volte, prima di cedere definitivamente nel corso del nono round, colpito al volto da un destro terrificante che non gli ha lasciato scampo.

Quanti soldi ha guadagnato Joshua?

Questa è la domanda che molti si sono posti assistendo al match Joshua vs Pulev, andato in scena alla SSE Arena di Londra. Un match non molto ricco, considerando la pandemia e il poco appeal generato da Kubrat Pulev: fattori che hanno abbassato notevolmente il montepremi. Le borse che i pugili si son portati a casa sono comunque milionarie, anche se molto diverse da quelle pre-Coronavirus. Quanti soldi ha guadagnato Joshua? Stando a quanto riferito dai tabloid inglese, AJ si è portato a casa 11 milioni di euro, mentre Pulev solo 3,3 milioni. Una cifra, quella intascata da Joshua, che non ha nulla a che vedere dai 36,2 milioni di euro intascata nel 2019 in Arabia per la rivincita contro Andy Ruiz Jr. Ma siamo sicuri che Joshua si accontenterà…