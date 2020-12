Uno spettacolo nello spettacolo, così può essere definito il pugno con cui Anthony Joshua ha chiuso il match contro Kubrat Pulev, difendendo così le cinture dall’assalto dell’avversario bulgaro.

Joshua vs Pulev, il pugno decisivo

Niente da fare per quest’ultimo al cospetto del campione del mondo dei pesi massimi, autore di una prestazione perfetta sul ring della SSE Arena di Londra. La sfida si è decisa al nono round, quando un terrificante destro di Joshua è finito dritto sul volto di Pulev, mandandolo definitivamente al tappeto con il volto sanguinante. Ko e match concluso, una liberazione per AJ che adesso potrà sfidare Tyson Fury per la riunificazione totale del titolo della classe regina.