Diletta Leotta è sicuramente una delle donne più ambite d’Italia, a maggior ragione dopo la fine della sua storia con il pugile Daniele Scardina.

La bella giornalista è seguitissima sui social, dove conta più di 7 milioni di followers, ai quali regala foto mozzafiato e video dei suoi allenamenti che lasciano tutti a bocca aperta. Da qualche giorno però, i fan più attenti di Diletta Leotta hanno notato un like ricorrente apparso in tutte le foto postate su Instagram: quello di Kevin Prince Boateng. I due si sono incontrati pochi giorni fa per un’intervista realizzata per DAZN, stringendo forse il loro rapporto.

Boateng single

Kevin-Prince Boateng inoltre è ufficialmente single da qualche giorno, da quando KPB e Melissa Satta hanno ufficializzato la fine della loro storia. Questo forse ha spinto il giocatore del Monza a farsi avanti con Diletta Leotta, che per il momento ha solo incassato i like senza replicare. Occhi puntati dunque su Instagram nel prossimi giorni, per scoprire se in questo 2021 che arriva nascerà una nuova coppia.