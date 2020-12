Questa volta è finita davvero, Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng si sono lasciati, mettendo fine ad un amore durato ben nove anni e caratterizzato dalla nascita del figlio Maddox. Dopo un periodo di separazione per capire cosa fare della propria storia, entrambi hanno deciso di interrompere la relazione, annunciando sui social questa scelta che appare condivisa da entrambi.

Il post social di Melissa Satta

Un messaggio uguale pubblicato su Instagram, con Melissa Satta che ha solo aggiunto una frase alla fine: “dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox“.

Il post social di KP Boateng

A stretto giro di posta, Boateng ha pubblicato il post sul proprio account: “dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox“.