Sembra essere terminato nuovamente il matrimonio tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, i due infatti starebbero vivendo una nuova crisi dopo quella di un anno fa, terminata con la riconciliazione ufficializzata dall’ex velina ai microfoni di Verissimo.

Il settimanale Oggi però ha rilanciato questa settimana la possibilità che il loro rapporto sia giunto al capolinea, a causa di alcune incomprensioni non meglio precisate. I diretti interessati non hanno né smentito e né confermato queste voci, trincerandosi dietro un assordante silenzio anche sui social, da dove non arrivano elementi utili per capire la situazione. Nel caso in cui queste indiscrezioni dovessero essere confermate, Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng metterebbero fine ad un matrimonio di sei anni, iniziato a Porto Cervo nel 2014.