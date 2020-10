Ultimo giorno di calciomercato, ultime ore per raggiungere i propri obiettivi e definire le rose. Giornata frenetica che si dipanerà tra l’hotel Sheraton di Milano e le altre zone chiave della città, dove i protagonisti si incontreranno per siglare accordi e firmare contratti. Tutto è già cominciato, non resta che vivere queste ultime ore di mercato con il cuore in gola e con l’adrenalina in corpo.

Le trattative LIVE di calciomercato:

Ore 11:25 – Juventus, proposto Emerson Palmieri: i bianconeri però non sembrano convinti;

Ore 11:22 – Inter, sempre in piedi l’operazione Moses: si può chiudere nelle ultime ore di mercato;

Ore 11:10 – Hellas Verona, tutto fatto per Kalinic: nel pomeriggio visite e firma;

Ore 11:05 – Sassuolo, vicino l’arrivo di Maxime Lopez dall’Olympique Marsiglia;

Ore 11:00 – Genoa, ufficiale l’arrivo di Shomurodov dal Rostov, l’uzbeko ha firmato fino al 2024;

Ore 10:50 – Crotone, prosegue la trattativa con il Napoli per Luperto: si allontana invece il Genoa;

Ore 10:30 – Sampdoria, in arrivo il portiere Semper dal Chievo Verona;

Ore 10:15 – Fiorentina, è fatta per l’arrivo di Lucas Martinez Quarta. Il difensore argentino ha firmato il contratto con i viola e raggiungerà l’Italia dopo l’impegno con la Nazionale;

Ore 9:41 – Joao Mario apre allo Sporting Clube de Portugal, il centrocampista dell’Inter preferisce i portoghesi al Torino, che nelle ultime ore avevano chiesto informazioni sul giocatore;

Ore 9:00 – La Juventus ha chiuso per Federico Chiesa, accordi raggiunti e giocatore che oggi svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto con il club bianconero. QUI tutti i dettagli dell’operazione;