Già questa mattina vi abbiamo parlato con insistenza dell’ipotesi di approdo di Danilo Gallinari ai Miami Heat, alla corte di coach Spoelstra. Dopo l’arrivo di Iguodala al fianco di Butler nel roster degli Heat, Pat Riley è alla ricerca di un altro pezzo da 90 come il Gallo per rafforzare ulteriormente la squadra ed andare a caccia di un buon piazzamento ad Est in chiave playoff.

Ebbene, nelle ultime ore l’ipotesi di vedere Gallinari in maglia Heat si fa sempre più concreta. Dagli USA, Espn parla di colloqui serrati tra il cestista e la dirigenza di Miami, per discutere già da adesso del rinnovo di contratto, dato che il Gallo ha un contratto in scadenza nell’estate del 2020. Dunque Danilo vorrebbe avere sin da ora garanzie di rinnovo per volare a Miami all’interno della trade con OKC, gli Heat dal canto loro non vogliono prolungare di oltre un anno il contratto del Gallo per non intaccare il salary cap sino all’attesa stagione 2021, quando Riley potrebbe liberare circa 50 milioni di dollari per arrivare ad un big. Un intreccio che potrebbe sbrogliarsi nelle prossime ore di questo ultimo giorno di mercato.

